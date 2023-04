Por dia, dois a três animais silvestres são resgatados em áreas urbanas de MS

Em Mato Grosso do Sul é comum o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas. Somente no ano de 2022, foram capturados e devolvidos ao habitat natural quase dois mil (1.839) animais silvestres encontrados em ruas, calçadas, fossas, bueiros, quintais e até dentro de casas e comércios.

Para a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA/MS) essa situação é consequência não apenas do desmatamento, mas também da preservação de reservas ambientais em centros urbanos, como parques e outras unidades de conservação implantados em meio à projetos urbanos, advindos do desenvolvimento socioeconômico. As cidades crescem e precisam ter áreas verdes preservadas e, com isso, o número de animais silvestres vivendo nesses locais será sempre maior.

"A população, cada vez mais, tem aprendido a viver com essa fauna. Às vezes, quando um animal entra num quintal, algumas pessoas já deixam o bichinho ali, sem incomodá-lo, chegando até a protegê-lo do trânsito de veículos na rua e, quando esse trânsito diminui, abrem o portão de casa para que o animal saia e volte sozinho para seu habitat. Isso tem acontecido, felizmente com a população mais consciente sobre a preservação da nossa fauna", destacou o Tenente-coronel Ednilson Paulino Queiroz, do setor de Comunicação da PMA/MS.

Em Campo Grande, por conta dos trabalhos de preservação ambiental em diversos parques como o Parque das Nações Indígenas; Parque Estadual do Prosa; Parque dos Poderes; Parque Ecológico do Sóter; Parque do Segredo, Parque dos Laranjais, no córrego Imbirussu; entre outros, os animais que vivem nesses locais se reproduzem e acabam se deslocando também pelas ruas da Capital Morena.

Entre as espécies terrestres mais vistas pelos moradores estão: capivaras, quatis, jiboias, pequenos roedores como gambás, e até tamanduás. Mas não se assuste se, em algum momento, você que está lendo essa reportagem, se deparar com algum felino - onça, jaguatirica e lobinho - ou mesmo um macaco, por exemplo. Isso tem sido registrado esporadicamente e a orientação é sempre manter os animais domésticos afastados desses animais silvestres e avisar imediatamente a Polícia Militar Ambiental pelo fone 190.

Alguns animais podem ser avistados o ano inteiro já que são residentes desses refúgios da fauna silvestre, mas outros aparecem de forma sazonal pois frequentam a área de acordo com a oferta de alimentos, como é o caso das aves, ou então porque fugiram de alguma depredação na área em que viviam originalmente.

Entre os mamíferos encontrados nesses refúgios ambientais também estão: tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, tatu galinha, tatu peludo, sagui-estrela, macaco preto, bugio, lobinho, quati, furão, veado mateiro, veado campeiro, paca, ouriço, gambá comum, gambá de orelha branca, além de morcegos que se alimentam de frutas e insetos.

Já entre os répteis, podem ser encontradas várias espécies como: sucuri, jibóia, coral verdadeira, falsa coral, dormideira, cobra-cipó, cobra d'água, cobra-cega, teiú, jabuti e cágado.

A PMA orienta que a população não deve tentar contato com esses animais, nem mesmo capturá-los por conta própria. "As pessoas devem sempre entender que esses animais, mesmo estando em perímetro urbano e até acostumados à presença de humanos, são animais silvestres e reagem como animais silvestres. As pessoas não devem se aproximar desses bichos, principalmente as crianças, porque esses animais se sentem ameaçados e podem atacar. Outraz vezes, eles podem ter filhotes, ninhos por perto e, como proteção, também podem atacar as pessoas, inclusive se houver alimento por perto", alerta Queiroz.

Veja abaixo fotos de alguns resgates realizados neste ano pela PMA/MS: