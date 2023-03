Grandes geradores de resíduos terão portal para monitoramento de produções

De olho no monitoramento da geração de resíduos da capital, a Prefeitura de Campo Grande lança o portal “Grande Gerador”. Esse portal ficará responsável pelo monitoramento online quanto à responsabilidade pela coleta, transporte, tratamento e informações detalhadas de todos os resíduos encaminhados à destinação final.

Grandes Geradores podem ser pessoas físicas ou jurídicas, proprietários ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros cujo volume de resíduos sólidos gerados seja superior a 200 litros por dia ou 50 quilos dia.

Com a implantação do Portal Grande Gerador, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) preparou uma série de capacitações aos responsáveis técnicos dos estabelecimentos classificados como grandes geradores de resíduos, bem como, aos prestadores de serviço (transportadores e destinos finais).

O Treinamento será necessário pois a apresentação da documentação passará a ser realizada de maneira digital, onde o grande gerador realizará o cadastramento no sistema de forma online, devendo apresentar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), bem como, informar qual empresa prestadora de serviço é a responsável pela coleta e tratamento dos seus resíduos além de dos dados diários atualizados da sua coleta atendendo ao Decreto nº 13.653/2018, que regulamentou a obrigatoriedade quanto ao cadastramento dos Grandes Geradores de resíduos sólidos e Decreto n. 13.720/2019.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As capacitações serão realizadas de 22 a 24 de março, no auditório do Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini – CEA Polonês. Na quarta-feira (22), das 9h ao meio-dia, capacitação voltada aos grandes geradores de resíduos e das 14h às 17h, capacitação voltada aos prestadores de serviço (transportadores e destinos finais). Na quinta-feira (23), das 9h ao meio-dia, a capacitação é para os prestadores de serviço e das 14h às 17h é dedicada aos grandes geradores de resíduos. No último dia, sexta-feira (24), das 9h ao meio-dia, acontece o plantão tira dúvidas.

As inscrições podem ser realizadas através do link, as vagas são limitadas. O CEA Polonês, está localizado na Rua Corveta, 141, no Carandá Bosque, e a Semadur convida os inscritos a doarem 1kg de alimento não-perecível no dia da capacitação.

*Com informações de Assessoria PFMCG