Vendedores ambulantes que atuam em terminais podem ser substituídos

A prefeitura de Campo Grande publicou no Diogrande – Diário Oficial de Campo Grande, desta quinta-feira (23) normas para que os vendedores ambulantes licenciados que trabalham em terminais da capital enviem substitutos em caso de enfermidade.

De acordo com a portaria, o vendedor que ficar doente deverá apresentar o atestado médico contendo nome, número do CRM (Conselho Regional de Medicina) e assinatura do médico, e por quanto tempo o vendedor ficará afastado.

O substituto, obrigatoriamente, deve ser familiar do vendedor licenciado e deve apresentar cópia de documento oficial com foto. A análise do pedido de substituição será realizada pela Divisão de Fiscalização e Controle de Permissões e Autorizações, da Agetran, que, emitirá no prazo máximo de três dias a Autorização para Substituição de Vendedor Permissionário.

No caso de infrações, a Agetran pode revogar imediatamente a autorização.