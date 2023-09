Porto Murtinho registrou temperatura acima dos 41°C e meteorologia alerta para perigo extremo

A cidade de Porto Murtinho registrou a temperatura mais alta desta sexta-feira (22), em Mato Grosso do Sul. A cidade pantaneira, às margens do rio Paraguai, na fronteira com o Paraguai, local onde está sendo construída a ponte da Rota Bioceânica, enfrentou temperatura de 41,5°C e sensação térmica de 47°C.

As regiões norte e leste também registraram temperaturas altíssimas, de acordo com levantamento divulgado pelo meteorologista Natálio Abrão, da Estação Meteorológica da Uniderp/Agrárias.

Em Água Clara a temperatura máxima foi de 41,2°C e sensação térmica de 46°C. Em Coxim, no extremo norte do estado, os termômetros registraram 40,8°C, também com sensação térmica de 46°. Já em Três Lagoas a máxima foi de 40,4° e sensação térmica de 45°C.

Os números revelam um novo recorde de calor no estado para este período do ano - último dia do inverno. E os índices da umidade relativa do ar não passaram dos 24%, quando o recomendado para a saúde humana é de 60% de umidade no ar.

"Tem um perigo potencial, extremo, lá em Ribas do Rio Pardo e Água Clara. Há milhares de pessoas trabalhando por lá, expostos ao calor. Há risco de insolação, estresse térmico", alertou o meteorologista.

Em Campo Grande choveu em alguns bairros por volta das 16h40, principalmente na região Oeste da cidade. Em menos de uma hora, a temperatura que estava acima dos 37°C caiu para 28,6°C. Mas o alívio no calor não durou muito tempo. A chuva passou rápido e logo os termômetros voltaram a subir, com temperatura acima dos 30 graus.