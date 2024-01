Porto Murtinho se desenvolve com o projeto da Rota Bioceânica e atrai interesse de várias empresas

Município centro do projeto da Rota Bioceânica, Porto Murtinho, tem gerado interesse de investidores nas áreas de agronegócio, rede hoteleira e no ramo de alimentação.

As apostas constam no Mapa de Oportunidades e o Guia de Atração de Investimentos, elaborados pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em parceria com a prefeitura do município. O primeiro contém as principais necessidades de fornecimento dos grandes empreendimentos próximos a Porto Murtinho e o mapeamento das pequenas empresas que teriam a possibilidade de atendê-los.



Já o Guia de Investimentos, também parte do estudo do Sebrae, é um documento produzido para nortear quem deseja investir na cidade e fornece informações a respeito de oportunidades de negócio e sobre a estrutura que o município oferece.

Como incentivos, a prefeitura também reúne algumas iniciativas para apoiar empreendedores que desejam investir e expandir na região. Existe a possibilidade de doação de terreno para essas empresas; fornecimento de suporte para a execução de serviços de infraestrutura que beneficiem diretamente empresas; empresas que investem na cidade podem se beneficiar de isenções ou reduções do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).



Além disso, o ISSQN (Imposto sobre Serviços) pode ser reduzido para empresas que geram emprego, estimulando a criação de empregos e o crescimento econômico.



Em relação à infraestrutura, os investimentos previstos no município são de expansão de terminais portuários; investimento na logística aeroportuária; revitalização da BR-267, entre outros.