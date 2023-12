Portuguesa e Corumbaense passam nos pênaltis e estão na final da Série B

Já estão definidos os clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2024. A Portuguesa, o Corumbaense e o Náutico garantiram vaga na elite do futebol estadual, nos jogos deste fim de semana.

O Corumbaense garantiu a vaga depois de bater o Águia Negra nos pênaltis. No jogo de ida as equipes ficaram no 0x0. No jogo de volta o Corumbaense saiu perdendo por 2x0. Mas Matheus Carneiro e Lucas empataram para o time de Corumbá e o jogo terminou em 2x2

Na disputa de pênaltis, o goleiro Zé Augusto brilhou. O arqueiro defendeu 4 cobranças e ainda fez o último gol, para colocar o Corumbaense na final.

E o duelo entre os clubes da capital também foi decidido nos pênaltis.

No jogo de ida, a Portuguesa venceu o Náutico por 2x1. Mas na volta o Náutico venceu por 1x0. 2x2 o placar agregado.

Nos pênaltis, a Portuguesa levou a melhor e venceu por 6x5. A Lusa está na final contra o Corumbaense na disputa pelo título da série B.

O Náutico ficou com a 3º vaga para a série A, por ter a 3º melhor campanha, segundo os critérios da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.

A final está prevista para ser realizada no próximo fim de semana, em jogo único, na casa da Portuguesa.