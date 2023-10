Postos da capital reduzem o preço da gasolina

A última redução registrada no preço da gasolina foi em junho deste ano, quando a Petrobras reduziu o valor do litro do combustível em 4,3% para as distribuidoras. Mesmo assim, nas últimas semanas, alguns postos da capital reduziram o preço da venda da gasolina para os consumidores e alguns motoristas perceberam a diferença em posto na região central da cidade.

"Então, tô sentindo a diferença agora, porque estava R$ 5,39 e agora está R$ 5,29. É sempre bom estar baixando", afirma o coordenador de logística, Eduardo Montoso.

"Diminuiu um pouco né, mas pra mim não faz muita diferença não", conta o motorista de aplicativo, Flávio Borges.

"Deu mesmo uma variação, baixou um pouco o valor, mas pra mim continua um preço elevado ainda. E acho que essa redução não faz muita diferença não, é um valor que se você for colocar uma certa quantidade, é um valor irrisório", fala o militar, Lucas Rocha.

De acordo com informações do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes Mato Grosso do Sul (Sinpetro/MS), a única redução que houve atualmente na Petrobras foi a retirada dos impostos federais (pis/cofins) do diesel, e essa medida não tem impacto no preço da gasolina.

Ainda segundo o sindicato, a variação positiva no preço em Campo Grande é possível pelo mercado de combustíveis ser de livre concorrência e, com isso, alguns postos conseguem oferecer promoções ou reduções por um determinado período.

O economista Michel Constantino analisou a situação e explica que o controle do estoque é um dos fatores importantes para os postos conseguiram abaixar o preço em momentos estratégicos.

"O pode levar à essa variação de preço entre os postos é a negociação de estoque, com isso alguns locais conseguem estocar mais o combustível e conseguem vantagem para negociar o preço, comprando mais barato no passado e tem margem para negociar melhor no futuro, como redes de postos maiores. Mas realmente a livre concorrência permite isso também, uma promoção no final de semana ou em épocas que as pessoas viajam mais, como nessa véspera de feriado, é uma boa alternativa para atrair os clientes", explica o economista.