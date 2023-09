Postos de identificação em MS ficam fora do ar nesta sexta-feira

De acordo com denúncias à Rádio CBN CG, quem estava com horário marcado nos Postos de Identificação em Mato Grosso do Sul não teve o atendimento realizado. Funcionários alegaram que o sistema que realiza a emissão de Registro Geral (RG) estava fora do ar desde às 8h desta sexta-feira (01).

Cidadãos foram surpreendidos com a notícia. Poucos esperaram, na esperança do sistema normalizar, mas a maioria deixou o nome para reagendamento do serviço. De acordo com relatos, nesta tarde, já eram quatro páginas de nomes anotados para uma nova data de atendimento.

Em contato com a Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a equipe da CBN CG tentou informações para saber o motivo do sistema estar fora do ar, além de quantas pessoas ficaram sem atendimento na Capital e no interior. Foi questionado ainda se as funcionalisdades tinham previsão de retorno.

Em nota, a Sejusp declarou como "ínverídicas" as informações apontadas pelos cidadãos. O diretor do Instituto de Identificação, Márcio Paroba, afirmou que "Não houve interrupção, somente uma lentidão que no horário do almoço já foi resolvido. Nenhuma pessoa ficou sem atendimento".