Potência econômica de MS será debatida em encontro da FDC

Nesta terça-feira (07) a Fundação Dom Cabral realiza um encontro empresarial com palestra do professor associado, Gilmar de Melo Mendes, para tratar dos desafios e diretrizes dos setores estratégicos de Mato Grosso do Sul no desenvolvimento nacional.

Ao vivo na Rádio CBN, o palestrante falou sobre o atual cenário econômico do estado e as perspectivas para o futuro. Confira a entrevista completa: