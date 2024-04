Potencial de créditos de carbono do Brasil esbarra em custos e burocracia

Muito se fala sobre o potencial do Brasil como vendedor de créditos de carbono, com a restauração e manutenção da vegetação nativa. No entanto, o número de projetos registrados ainda é baixo, especialmente em Mato Grosso do Sul.

Na coluna CBN Meio Ambiente desta segunda-feira (1), Fernando Garayo comentou que um painel da Ong Idesam mostra que, dos 139 projetos de crédito de carbono no Brasil, apenas 23 estão registrados. No Mato Grosso do Sul, são 12 projetos, dos quais 5 estão registrados.

Continue Lendo...

Confira a coluna na íntegra: