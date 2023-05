PP e PSDB, de aliados a rivais em 2024 com a filiação de Adriane

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriotas), já está de malas prontas para ingressar ao PP, da senadora Tereza Cristina. Ela deve se filiar ao partido para concorrer à reeleição. Uma das primeiras medidas dela foi demitir secretários de pastas estratégicas para acomodação de novos aliados.

A ideia é construir uma base sólida para dar musculatura política à prefeita. Com apoio político, o plano é tornar Adriane Lopes competitiva nas eleições.

O vereador João Rocha, que é do PP, recebeu a missão de coordenar a construção dessa base política como secretário de Governo. Rocha assume a secretaria esta semana por indicação da senadora Tereza Cristina.

O plano da senadora é conquistar a Prefeitura de Campo Grande com a reeleição de Adriane Lopes. E terá como adversário no cenário de hoje o deputado federal Beto Pereira, do PSDB. O PP foi o principal aliado do PSDB na eleição de Eduardo Riedel para governador, tanto que indicou o então deputado estadual Barbosinha para vice. Só que essa aliança estadual não será extensiva às eleições para prefeito da Capital. Só valerá no segundo turno, se um deles ficar de fora do jogo final das eleições.

