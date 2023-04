PP joga pressão sobre Adriane Lopes com ameaça de indicar o vice de Beto Pereira

O contato telefônico do ex-presidente Jair Bolsonaro com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriotas), ainda está rendendo dissabores políticos no meio bolsonaristas. A senadora Tereza Cristina, presidente regional do PP, jogou pressão sobre Adriane com a sinalização do plano de indicar o vice do deputado federal Beto Pereira (PSDB) na disputa pela prefeitura da Capital, em 2024. Esta é a reação de Tereza por não estar gostando do jogo adotado pela prefeita em demorar para responder ao convite de filiação no PP.

Na conversa com Bolsonaro, Adriane teria recebido convite para ingressar ao PL. Esse papo criou mal-estar no partido do ex-presidente, porque o contato foi intermediado pelo primeiro suplente de Tereza Cristina, Tenente Portela, que é do PL, sem o conhecimento da cúpula.

O presidente regional do PL, deputado federal Diogo Nogueira, só ficou sabendo dessa manobra do Tenente Portela porque foi avisado por Bolsonaro.

