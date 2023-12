PP Neto tem até meio do ano para firmar nome na disputa da Capital, antecipou Nelsinho

Em mais um capítulo da série de entrevistas com os dirigentes dos partidos políticos de Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (08) - dentro do Jornal CBN CG - nós conversamos com Nelsinho Trad, presidente do PSD.

Durante a entrevista, ele disse que está aberto as articulações e conversas com outros partidos para as eleições municipais. Em Campo Grande, inclusive, Trad reafirmou o nome do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto como a figura que deve representar o PSD no próximo pleito na Capital. Apesar da afirmação, o dirigente antecipou que esta construção tem prazo para se consolidar, até junho de 2024.

"A gente tem a intenção de manter a candidatura própria no nome do deputado Pedrossian Neto, que está com vontade, tem percorrido os bairros e isso é um pré-requisito para se viabilizar como candidato. Mas se chegar no meio do ano, época das convenções partidárias, a gente vai ver se continua neste projeto ou se vai partir para uma aliança com outro projeto que está se desennhado".

Atualmente, o PSD conta com 8 vereadores eleitos em Campo Grande e um deputado estadual. Além disso, o partido tem no mandato duas prefeitas, uma em Fátima do Sul e agora em Laguna Carapã. A vice-prefeita, Zenaide Espíndola Flores, assume o cargo no lugar do prefeito Ademar Dalbosco (PSDB), que faleceu ontem (07) em consequência de um câncer de intestino.

"A política é assim mesmo, dinâmica[...] A gente já sabe, que já foi anunciado, que desses oito nomes grande parte deve deixar o partido e aqueles que ficarem ou aqueles que vão disputar dentro desta legenda nós vamos procurar dar as melhores condições". Acompanhe a entrevista completa.