Praça Ary Coelho é o retrato do Centro da Capital, vazio

Na série de reportagens dos 124 anos do aniversário de Campo Grande, nesta terça-feira (22), nossa reportagem visitou a Praça Ary Coelho e o Obelisco. No coração de Campo Grande, a Praça Ary Coelho é o retrato da imagem do Centro da capital nos últimos anos. Apesar das revitalizações, em 2012 e 2018, o espaço está cada vez mais vazio.

Além disso, a falta de manutenção preventiva da infraestrutura instalada está sendo comprometida pela deterioração do tempo, como é o caso do revestimento do chafariz. A fonte imponente, bem no meio da praça, sem parte das pastilhas azuis é símbolo da decadência do local.

Mesmo com tantos percalços, a Praça Ary Coelho é referência para o campo-grandense e visitantes da cidade quando se fala em manifestação, festas e até mesmo despedida de familiares.