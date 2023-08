Praça do Rádio e Belmar Fidalgo guardam um pouco da história de Campo Grande

Na série de reportagens do aniversário de Campo Grande, nesta quarta-feira (23), nossa reportagem visitou a Praça do Rádio e a Praça Esportiva Belmar Fidalgo. Sendo ponto de referência da região central da capital, as praças guardam um pouco dos 124 anos de história de Campo Grande.

A praça Belmar Fidalgo, que homenageia um dos grandes desportistas sul-mato-grossense, já foi o estádio municipal. Recebendo times históricos, incluindo o Rei Pelé, quando atuava pelo Santos. Outros eventos históricos que o local recebeu está guardado dentro do memorial da praça, que atualmente está fechada ao público.

Já a Praça do Rádio era chamada de Praça da República até os anos 90. Após a revitalização nos anos 2000, foi mudado o conceito da praça, com um olhar mais cultural, mas preservando os monumentos, como o monumento em homenagem a um dos pioneiros do movimento divisionista do estado, Vespasiano Martins, e o monumento comemorativo aos 70 anos da imigração japonesa no Brasil.

