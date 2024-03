Praça dos Imigrantes vira abrigo para moradores de rua

No dia 1º de agosto do ano passado a prefeita Adriane Lopes (PP) reuniu a imprensa para anunciar a “histórica” revitalização da Praça dos Imigrantes, localizada no centro de Campo Grande, na esquina das ruas Ruy Barbosa e Joaquim Murtinho.

No palco montado na praça, como parte da agenda em comemoração aos 124 anos de fundação da cidade, a prefeita garantiu que a obra estaria concluída no prazo de 3 meses, ou seja, em 1º de novembro.

Mais de sete meses depois do anúncio, a obra orçada em R$ 226 mil continua parada e os 53 artesãos que tradicionalmente ocupavam o local para expor seus produtos seguem sem o espaço, transformado em abrigo para pessoas em situação de rua e usuários de drogas.

No domingo passado, 10 de março, integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM) estiveram na praça dando suporte para que servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) pudessem retirar o lixo acumulado há meses no local.

Colchões, restos de comida, facas e até sofá, além de muito lixo, lotaram ao menos dois caminhões da prefeitura e nada garante que o local não volte a abrigar moradores de rua e usuários de drogas, já que a praça segue abandonada pela prefeitura.

