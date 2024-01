Prática esportiva contribui para o equilíbrio emocional e o fortalecimento da mente

Manter o corpo saudável e a mente também. A prática da atividade física regularmente ajuda na qualidade de vida e prevenção desenvolvimento de doenças mentais.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o psicólogo Emannuel Duim, explicou que rotina frenética, mudança no estilo de vida, tem sobrecarregado a mente. No entanto, é na prática que são que os hormônios do relaxamento são liberados.

No estúdio, o sócio-gestor Fórmula Academia, Luiz Magno Ayala, falou da iniciativa do empreendimento em promover uma ação de conscientização e investimento em saúde.

No próximo sábado, dia 13, a Fórmula Academia realizará um evento em alusão a Campanha Janeiro Branco. Durante a ação serão disponibilizadas uma série de aulas coletivas dedicadas ao bem-estar mental.

O evento é aberto ao público, com vagas limitadas. Para participar, basta entrar em contato com a recepção da academia e reservar a vaga. Acompanhe a entrevista completa.