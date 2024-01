Prazo de cadastro da soja 2023/2024 é prorrogado

Produtores terão até o dia 31 de janeiro para fazer o cadastro obrigatório de todas as áreas de plantio de soja, referente à safra 2023/2024.

De acordo com a Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), a prorrogação do prazo visa atender às necessidades dos produtores e garantir o cumprimento das medidas de defesa fitossanitária. O registro é uma estratégia do Estado para garantir a segurança, especialmente para o controle da Ferrugem Asiática.

A agência reforçou ainda a importância da colaboração de todos os produtores no cumprimento deste prazo estendido, para que Mato Grosso do Sul tenha as platanções saudáveis neste ano.

*Com informações do Governo do Estado

