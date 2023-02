Prazo de inscrição no Sisu termina sexta-feira

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm até sexta-feira (24) para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e concorrer a uma vaga para o ensino superior.

Para seleção do primeiro semestre de 2023, interssados podem acessar o site oficial do Sisu até as 23h59, horário oficial de Brasília, por meio do login da conta gov.br.

Nesta edição do programa são ofertadas 226.399 vagas em 128 instituições públicas, sendo 63 universidades federais. Para participar, o candidato deve ter feito a edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter obtido nota acima de zero na prova de redação.

O candidato tem até duas opções de vaga com a possibilidade de alterá-las durante todo o período de inscrições, sendo validado o último registro no sistema. Não é permitida a inscrição em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta.

O resultado da seleção, com a divulgação das notas de corte, será no dia 28 de fevereiro e o prazo para matrícula ou registro acadêmico nas instituições do país, será de 2 a 8 de março.

LISTA DE ESPERA

Para registro na lista de espera, o estudante poderá indicar somente um dos dois cursos escolhidos na concorrênica. O prazo para manifestar interesse na lista de espera vai de 28 de fevereiro a 8 de março.

Além disso, o estudante selecionado em uma de suas opções de vaga não poderá participar da lista de espera, independentemente de ter realizado sua matrícula na instituição para a qual foi selecionado. A publicação das vagas remanescentes para a lista de espera será feita pelas próprias instituições de ensino.

*Com informações de Agência Brasil