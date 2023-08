Prazo de inscrição para estágio na PGE-MS encerra nesta segunda-feira

Termina nesta segunda-feira (14) o prazo para as inscrições do 3º Processo de Seleção Simplificada para o Programa de Estágio Remunerado da PGE-MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul). A seleção oferece oportunidades a acadêmicos de diversas áreas: Tecnologia da Informação, Financeira, Jornalismo e Jurídica.

Os universitários interessados em participar da seleção devem preencher o Formulário de Inscrição até o dia 14 de agosto de 2023, no endereço eletrônico: www.concursos.ms.gov.br, escolhendo, na oportunidade, o curso e a localidade para a qual concorrem.

O e-mail deverá ser encaminhado com o assunto “Programa Estágio Remunerado – nome completo do interessado” e no corpo do texto deverá constar: nome completo, área de atuação, localidade e número da inscrição, com a documentação anexada, em formato PDF, frente e verso (quando contiver informação em ambos os lados), em arquivos diferentes.

Continue Lendo...

Se o candidato não receber uma confirmação de recebimento do seu e-mail pela Comissão Organizadora da Seleção em até 48h da data que enviou sua documentação, deverá entrar em contato através do e-mail esap@pge.ms.gov.br ou do telefone (67) 3318-2634.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O processo de seleção consistirá em duas etapas, de caráter eliminatório e classificatório: análise curricular para todas as áreas de atuação; prova objetiva, somente para a área de atuação Jurídica. O cadastro de reserva será composto pelos acadêmicos habilitados, em ordem classificatória de acordo com a nota final, cuja listagem será disponibilizada nos seguintes endereços: www.pge.ms.gov.br e www.concursos.ms.gov.br.

Todos os requisitos e as orientações para participar da seleção estão descritos no aviso de seleção disponível no Diário Oficial do Estado.