Prazo do Censo Previdenciário é prorrogado

Cerca de 10 mil servidores estaduais (16%) não realizaram o recenseamento previdenciário. Por isso, a Secretaria de Estado de Administração (SAD) e a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev) prorrogaram o prazo para realização do Censo Cadastral Previdenciário.

Com base no decreto publicado no Diário Oficial do Estado, ficou estabelecido que o novo prazo será até o dia 31 de maio, devendo atender todo o público alvo do levantamento, ou seja, segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/MS) e dos militares estaduais ativos, reformados, da reserva remunerada e pensionistas, vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM/MS) do Estado do Mato Grosso do Sul.

O recadastramento deve ser realizado on-line, por meio do portal do Governo do Estado. Nele, há todas as informações, documentação necessária e passo-a-passo para realização do envio de dados de forma simples e segura. O período de atualização encerra na sexta-feira, 28 de abril.

O servidor pode também realizar o censo de maneira presencial, na sede da Ageprev, localizada na Avenida Mato Grosso, número 5778, Bloco I. O atendimento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais informações no telefone (67) 4042-1007, WhatsApp (67) 99630-7481 ou pelo e-mail: censo@ageprev.ms.gov.br.

Acesse aqui a lista de documentos necessários para o recenseamento.

*Com informações do Governo do Estado