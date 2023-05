Prazo para alistamento militar obrigatório termina em junho

Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2023 têm até 30 de junho para se alistarem no Serviço Militar. Jovens portadores de deficiência física definitiva, casados, pais ou responsáveis pelo sustento da família, ou integrante de denominações religiosas, mediante requerimento de processo de isenção, são isentos do alistamento.

Processo pode ser feito presencialmente na Junta de Serviço Militar do município, ou pelo site. Previsto na Lei nº 4.375, de 1.964, o alistamento no serviço militar é obrigatório e o não comparecimento no processo de seleção traz diversas implicações.

Segundo informações da secretaria da Junta de Serviço Militar de Campo Grande, em média, 7,5 mil rapazes se alistam todos os anos na Capital. Para a realização do cadastro, tanto presencialmente, quanto de maneira on-line, são necessários apenas, CPF, RG e comprovante de residência atual.

Os selecionados, ao ingressarem nas Forças Armadas, permanecem pelo período de 12 meses, podendo optar pelo engajamento, permanecendo por até mais 7 anos engajado, a depender da disponibilidade de vagas.

Serviço Militar Obrigatório

A Junta de Serviço Militar de Campo Grande fica na Rua Antônio Maria Coelho, 300, Vila Planalto. O horário de atendimento é das 7h30 às 15h30, de segunda à sexta. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-9917 ou via WhatsApp (67) 9 9808-4125.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande