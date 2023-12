Prazo para avaliação do Bolsa Família termina dia 15 de dezembro

Beneficiários do programa Bolsa Família têm até o dia 15 de dezembro para realizarem o acompanhamento nas unidades de saúde. Na Capital, dentre as 51.636 famílias do programa, 111.020 devem ser acompanhados, mas só 24% das pessoas procuraram o atendimento até agora.

A avaliação semestral é uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e é obrigatória para a manutenção do benefício.

Durante o atendimento, é verificado o calendário vacinal (necessário levar a carteira de vacinação) e o estado nutricional (peso e altura) de crianças de até sete anos, além da realização do pré-natal para as gestantes de qualquer idade. Mulheres entre 14 e 44 anos também devem ser acompanhadas pelas equipes.

A baixa porcentagem de acompanhamento é preocupante, indicando que muitos beneficiários estão deixando de usufruir dos serviços de saúde disponíveis para eles. Ressalta-se que a atualização cadastral é essencial para que as famílias tenham acesso aos programas de prevenção, promoção e tratamento de saúde.

Atendimento

As Unidades Básicas de Saúde (UBSS) são os locais para atualização cadastral e o acompanhamento da saúde dos beneficiários do Bolsa Família. Atualmente, Campo Grande conta com 74 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e de saúde da família.

Neste link, campo-grandensses podem localizar as unidades mais próximas.

