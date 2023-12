Prazo para plantio da safra de soja 23/24 é prorrogado

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) anunciou a prorrogação do prazo para o plantio da safra de soja 23/24. O prazo foi estendido até o dia 13 de janeiro de 2024, segundo publicado na Portaria SDA/MAPA Nº 980, na última quara-feira (27). A medida visa atender às condições climáticas adversas que tornaram este ano totalmente atípico, apresentando desafios significativos para os agricultores do Estado.

O excesso de calor, com registros de temperaturas recordes, e a escassez de chuvas que resultou em períodos de estiagem, contribuíram para um cenário desfavorável ao desenvolvimento da cultura da soja. Diante dessas circunstâncias e a área plantada estar abaixo das expectativas, a Iagro optou por estender o prazo, para ofertar maior flexibilidade aos agricultores que enfrentaram os problemas climáticos ao longo desta safra.

Continue Lendo...

O diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, destacou o teor excepicional do momento e a importância de medidas que possam mitigar possíveis prejuízos aos produtores rurais do estado. Ele esclareceu que a prorrogação do calendário não altera a sequência padrão, mas busca adaptar-se a uma condição específica.

"A extensão do calendário é uma medida excepcional para enfrentar os desafios impostos pelas condições climáticas deste ano. Nosso objetivo é garantir que os produtores não enfrentem prejuízos significativos devido a fatores externos", ressaltou Ingold.

*Com informações da Iagro/MS