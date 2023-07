Prazo de inscrição nos Jogos Abertos está chegando ao fim

Na segunda-feira (31), termina o prazo para submeter inscrições na 44ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande, realizados pela Fundação Municipal de Esporte (Funesp). A ação visa fomentar o desporto e incentivar o surgimento de novos talentos esportivos, além de elevar o nível técnico das representações municipais.

As inscrições devem ser entregues no Ginásio Guanandizão, localizado na Travessa do Touro, nº 130 – Vila Nhá Nhá. Para a inscrição, o atleta deverá fazer a entrega de 1 kg de alimento não perecível, que serão entregues para famílias em situação de vulnerabilidade assistidas pelos órgãos do Município, entre os quais o FAC. Não será aceito o sal como item válido para a inscrição.

O evento é uma promoção da Prefeitura de Campo Grande com o objetivo de integração entre as entidades estudantis, militares, fundações, empresas, associações e clubes de Capital e Mato Grosso do Sul. A organização é da Diretoria de Desenvolvimento Esporte e Lazer (DDEL), por meio da Gerência de Organização de Eventos (GOE).

Jogos

As inscrições devem ser realizadas em formulários próprios, que serão disponibilizados pela Funesp, devidamente preenchidos em três vias digitadas e assinadas pelo responsável da equipe, não sendo aceitas inscrições manuscritas.

Somente serão aceitas inscrições de entidades representativas do comércio, empresas, prestadoras de serviços, indústrias, associações, clubes, instituições de ensino, incluindo os seus patrocinadores, sendo vetado nas inscrições nomes de entes políticos ou candidatos a cargos públicos.

Serão disputadas 15 modalidades: natação, judô, ciclismo, badminton, futsal, handebol, voleibol, basquetebol, basquetebol 3×3, vôlei de praia, beach tênnis, futevôlei, atletismo, tênis de mesa e xadrez.

Todas as comunicações da Comissão Organizadora dos Jogos Abertos de Campo Grande 2023, serão feitas através de boletins e notas oficiais, expedidas pela Secretaria Geral e publicadas no site da Funesp.

Para mais informações, o interessado pode acessar o site da Funesp ou ligar no (67) 3314-3526.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande