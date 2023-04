"Precisamos de fato saúde e educação escolar", diz coordenador da Funai na Capital

No Dia Nacional dos Povos Indígenas, o recém nomeado coordenador da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em Campo Grande, Elvis Terena, destacou que a data representa reconhecimento aos povos originários. Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, ele pontou o quanto a atenção aos indígenas tem sido ampliada de forma a possibilitar avanço no acesso a serviços, além do aumento da representatividade.

“Essa nova nomenclatura, Dia Nacional dos Povos Indígenas nos traz um orgulho, reascende isso e nos traz mais força para que possamos continuar lutando pelo direito dos povos indígenas para que suas terras sejam demarcadas, para que haja de fato saúde indígena e educação escolar”, disse Elvis Terena.

Ele pontuou a mobilização dos indígenas e o quanto estão engajados na busca por direitos e espaço na sociedade. “De 2010 para cá os povos indígenas estavam na sua base, na liderança sem saber por onde começar, mas dentro do cenário que encontrávamos era de fato que precisávamos nos organizar. Com aumento da população nas aldeias, as lideranças se organizaram para buscar e reivindicar melhorias”, pontuou o coordenador da Funai.

AÇÕES EM MS

Em Mato Grosso do Sul são quase 80 mil indígenas, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o Governo de MS várias ações e políticas públicas são realizadas para atender os indígenas.



Destaque é o Vale Universidade Indígena. Pelo programa, acadêmicos indígenas têm vagas exclusivas e que garantem a permanência na Universidade com o recebimento de um valor mensal efetuado pelo governo, beneficiando alunos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o programa leva também mais conhecimento para as aldeias, pois os estágios obrigatórios são realizados, preferencialmente, nesses locais.

Outro destaque é a distribuição mensal de 19.899 cestas alimentares, com mais de 25 quilos cada, em 86 aldeias de 55 municípios, promovendo segurança alimentar à população indígena. Cada cesta alimentar é composta por 21 itens, como por exemplo, arroz, feijão e carne. Para este ano, ainda, mais de 20 mil unidades de cobertores serão adquiridos e, depois, entregues para a população indígena aldeada e que recebe a cesta de alimentos do programa de segurança alimentar.

Confira o que disse o coordenador regional da Funai, Elvis Terena, ao Jornal CBN Campo Grande neste 19 de abril:

