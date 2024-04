De acordo com os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), apresentados nesta quinta-feira (05), o preço da cesta básica em Campo Grande apresentou redução de 3% no mês de março. O colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia, analisou os impactos da redução e o que tem pesado na cesta do consumidor campo-grandense. Acompanhe.

