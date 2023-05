Preço da cesta básica vai cair no Estado, garante Riedel

O pacote de desonerações do Governo do Estado - estimado em R$ 137 milhões - será lançado na próxima sexta-feira (5) e vai contemplar diversos segmentos, entre eles supermercados e atacadistas. Para o consumidor, haverá redução no preço da cesta básica, atendendo a uma proposta do observatório econômico do Sindicato dos Fiscais Tributários (Sindifiscal/MS).

Em Campo Grande o valor da cesta de produtos básicos para alimentação e higiene é de R$ 719,15, de acordo com o levantamento do Dieese, divulgado no mês passado. É o quinto maior valor da cesta básica entre as capitais brasileiras.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, na manhã desta terça-feira (2), o governador Eduardo Riedel destacou que haverá "Mais de 50% de impacto" na cesta básica com a redução de algumas alíquotas estaduais. Projeto será encaminhado para aprovação dos deputados estaduais e pode entrar em vigor neste semestre.

Acompanhe abaixo o trecho em que Riedel explica sobre o pacote de desonerações.