O fator clima que afeta a produção de trigo na Rússia e outros países europeus, somado ao clima no Meio-Oeste americano, onde a safra 2024/25 dos Estados Unidos é semeada, dão o tom do mercado, com trigo subindo forte e altas soja e milho em Chicago.

O clima ficou mais seco durante o final de semana nos EUA, o que permitiu avanços no cultivo.

