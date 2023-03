Preço da soja sofre pressão do mercado internacional

Christiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, comentou no CBN Agro deste sábado (25), sobre a forte queda para os preços da soja, que não média nacional foi de R$ 20 por saca de sessenta quilos nos últimos 22 dias. Em Mato Grosso do Sul, apenas na última semana o recuo totalizou 11,30%.

"O cenário internacional pressionado pela crise no mercado financeiro e prêmios negativos pagos nos portos pela oleaginosa no Brasil, trazem forte pressão na formação de preços no Brasil " afirmou, Palavro. Confira a entrevista na íntegra: