O colunista da CBN CG, Hudson Garcia, antecipou um movimento nacional que vai impactar no preço dos alimentos no Brasil. Segundo o economista, a redução no preço de fertilizantes e sementes são algumas das explicações para queda.

Recentemente, o governo federal voltou a cobrar os impostos de PIS/Cofins sobre o diesel. Para Garcia, este movimento não deve segurar este movimento de queda. Acompanhe.