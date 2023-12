Preço de um mesmo item da ceia de Natal pode variar em até 214%

Últimos dias para preparar a ceia de Natal e pesquisa da Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) encontrou variação de preços de até 214,9% em um mesmo item da lista de compras.

É o caso da unidade do abacaxi pérola, que pode ser comprada por R$ 3,49 em rede atacadista no bairro Mata do Jacinto ou R$ 10,99 em supermercado no bairro Santa Luzia.

No caso do panetone, o de frutas cristalizadas pode ser comprado por R$ 20,99 em atacadista no bairro Vilas Boas e R$ 35,99 no bairro Mata do Jacinto. Já na versão com chocolate, os valores partem de R$ 20,79 no Jardim dos Estados a R$ 36,99 no bairro Guanandi.

Entre as proteínas, o quilo do pernil tem a maior diferença, chegando a 206,65%, quando comparadas as seis marcas pesquisadas. Assim, o consumidor encontra o produto por R$ 13,99 no bairro Guanandi e R$ 42,90 em atacadista na Vila Santo Antônio.

O levantamento avaliou os valores praticados em 14 estabelecimentos de atacado e varejo, entre os dias 11 e 15 de dezembro, em Campo Grande. Os produtos podem ter sofrido mudanças nos preços em virtude de estoques, demanda e aplicação de descontos, servindo a pesquisa de parâmetro para a orientação aos consumidores.

Orientações - Antes de sair às compras, o Procon/MS recomenda que se faça uma lista com todos os produtos necessários para a ceia. “Isso pode evitar compras por impulso e torna o processo de consumo mais consciente e preciso”, diz o secretário-executivo, Antonio José Angelo Motti.

É importante ainda que o consumidor compare os preços entre os estabelecimentos, considerando detalhes como a qualidade, peso, data de validade e tempo de entrega dos itens a serem comprados.

O mesmo vale para compras por sites ou aplicativos, quando é preciso atenção quanto à segurança da plataforma e a descrição do produto.

Em caso de problemas nas relações de consumo, é possível tirar dúvidas ou registrar denúncias pelo telefone 151 em dias úteis, bem como formalizar a qualquer momento uma reclamação online no site do Procon/MS.

Confira a pesquisa completa.

* Com informações Procon/MS

