Preço do Boi Gordo continua instável em Mato Grosso do Sul

Nas praças pecuárias paulistas, as indústrias frigoríficas estão adquirindo boi gordo de forma cautelosa, enquanto os pecuaristas aproveitam a boa capacidade de suporte das pastagens devido às chuvas recentes para manter suas ofertas, conforme relatórios da Scott Consultoria. O fluxo de negociações permanece em ritmo lento, gerando instabilidade nas cotações para todas as categorias de bovinos destinados ao abate.

Em São Paulo, os preços praticados são os seguintes: a arroba do boi comum está cotada a R$ 227,00, a da vaca gorda a R$ 205,00 e a da novilha gorda a R$ 217,00, conforme levantamento da consultoria. Já em Mato Grosso do Sul, o preço do boi comum é de R$ 215,00 por arroba, enquanto o boi "chinês" alcança R$ 225,00. A arroba da vaca é avaliada em R$ 195,00 e a da novilha em R$ 205,00.

Continue Lendo...

Este cenário reflete a dinâmica atual do mercado pecuário nessas regiões, influenciado tanto por fatores climáticos quanto por questões econômicas e comerciais. Acompanhe para mais atualizações sobre o setor.