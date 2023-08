Preço do botijão de gás aumenta na Capital no intervalo de 25 dias

A expectativa de redução do preço do botijão de gás de cozinha, com base no anúncio da Petrobras, não é uma realidade em Campo Grande. O consumidor poderá pagar mais caro em agosto pelo gás GLP, já que os estabelecimentos comerciais, em sua maioria, não diminuíram os valores.

Nesta quarta-feira (02), foi possível comparar os valores do produto na Capital, com base na pesquisa de preços divulgada pela Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon CG), que monitora o gás de cozinha desde a redução de 3,9% por quilo no preço do GLP anunciada pela Petrobrás no dia 30 de junho.

Preços

No dia 3 de julho, o Procon CG apontou a variação de 26,32% nos valores, sendo que o menor preço encontrado foi R$ 95,00 e o maior, R$ 120,00. Quase um mês depois, pesquisa realizada nos dias 27 e 28 de julho constatou a variação de 36,84% - vendedores com preços mais variados entre si - estando entre R$ 95,00 e R$ 130,00.

Comparando as duas planilhas de valores, é possível ver que a maior parte dos estabelecimentos (10) manteve o mesmo preço ao consumidor no intervalo; parte reduziu (8), porém sem grandes diferenças, sendo a menor -R$0,10; e dez lojas reajustaram os valores a partir do acréscimo de R$5,00 até R$18,00.

A Subsecretaria de Proteção e Defesa orienta que o consumidor negocie formas de pagamento com os revendedores e pesquise antes da compra para economizar. Além disso, o alerta ainda é para a importância de exigir nota fiscal de compra como garantia que o botijão e o estabelecimento estão regulados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Pesquisa de Preços: 27 e 28 de julho

Pesquisa de Preços: 3 de julho