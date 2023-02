Preço do gás veicular cai e vendas aumentam 30% em Campo Grande

O preço do GNV – Gás Natural Veicular, teve queda de 10,23% na rede de postos revendedores de Campo Grande. O custo do metro cúbico praticado nas bombas caiu de R$ 4,89 para até R$ 4,39, ou seja, porcentual representa economia de 50 centavos no bolso de quem roda mais de 100 km por dia utilizando o GNV.

Após abastecer o veículo com R$ 100, o usuário do GNV poderá trafegar por até 300 km. Essa autonomia representa custo de R$ 0,34 por quilômetro rodado.

Com o mesmo valor de R$ 100, o usuário de gasolina roda 214 quilômetros (R$ 0,47 por quilômetro). Já quem abastece com etanol, atinge autonomia máxima de 193 quilômetros com R$ 100 (R$ 0,52 por quilômetro rodado). O GNV é ainda mais vantajoso para aqueles motoristas.

O GNV também é menos poluente, pois apresenta uma redução média de 20% nas emissões de CO2, quando comparado ao diesel e à gasolina.

*Com informações da MS Gás