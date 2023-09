Preço do leite aumenta R$ 0,15 centavos em Mato Grosso do Sul

No segundo trimestre de 2023, o preço médio do leite pago aos produtores em Mato Grosso do Sul foi de R$2,48. No primeiro trimestre, o valor médio do leite era de R$ 2,33, representando um aumento de R$ 0,15 centavos, de acordo com dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A alta de 6,43% do preço do leite aqui no estado, ficou acima da alta nacional, que marcou aumento de 1,12%. Passando de R$ 2,68 no primeiro trimestre para R$2,71 no segundo trimestre.

A aquisição de leite cru em Mato Grosso do Sul totalizou 31,4 milhões de litros no segundo trimestre. Um decréscimo se comparado com o trimestre anterior, que totalizou 34,2 milhões de litros de leite.