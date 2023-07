Preço do milho volta a cair após semanas de alta

Após duas semanas marcadas por alta, os preços internos e externos do milho voltaram a cair, segundo informe de pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) divulgado no início da semana.

De acordo com a entidade, algumas cidades como Mogiana (SP), Norte do Paraná e Dourados (MS), têm os menores valores médios já registrados no ano.

Segundo relatório, o movimento de queda é consequência do avanço da colheita de segunda safra, que tem ganhado ritmo e deve ser instensificada na segunda quinzena de julho devido as boas condições climáticas. Com isso, a demanda pelo cereal voltou a se enfraquecer, com compradores negociando apenas quando há necessidade.

Em Campo Grande/MS e Chapadão do Sul/MS a semana iniciou a R$40,00 a saca de 60kg. Em Dourados/MS e Maracaju/MS, o valor fechou em R$43,00.

*Com informações Cepea