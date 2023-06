Preços da arroba do boi gordo caem no primeiro semestre de 2023

O primeiro semestre deste ano chegou ao fim com uma tendência de queda nos preços da arroba do boi gordo, embora tenha apresentado um leve aumento no final de junho. Essas flutuações mantiveram os pecuaristas em alerta, devido o aumento na oferta de animais para abate e a suspensão dos envios para a China por um mês.

De dezembro de 2023 até junho deste ano, o indicador do boi gordo registrou uma queda de 10%. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), essa redução nos preços foi motivada principalmente por fatores produtivos e econômicos, como o aumento dos investimentos na produção pecuária nos últimos anos.

Outro fator que contribuiu para o aumento das cotações foi o baixo consumo de carne bovina no mercado interno, especialmente nos primeiros meses de 2023. Os pesquisadores do Cepea acreditam que a demanda por carne aumentará no segundo semestre do ano.

De acordo com a Scot Consultoria, boi china encerrou a semana em R$245,00/@

*Com informações Cepea