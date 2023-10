Preços da arroba do boi gordo seguem firmes nas praças de MS

O mercado da pecuária bovina de corte, de maneira geral, espera a entrada no mercado de animais do segundo giro de confinamento. Os preços da arroba do boi gordo seguem firmes nas praças de produção e em Mato Grosso do Sul o valor médio está em R$ 232,44 e escala de abate em nove dias.

A oferta de animais na entressafra é esperada e não deve mudar muito o mercado de pecuária em todo o país. Os elementos do cenário doméstico apontam demanda interna e externa aquecidas e já estarmos em um quarto trimestre, que sempre dispõe de maior movimentação no atacado e varejo de carnes. Além disso, a inflação mais dentro de controle no Brasil, de acordo com Comitê de Política Monetária Nacional está no teto da meta (4,75%) em 2023.

Os dados parciais das exportações de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, apresentado na segunda-feira, dia 16 de outubro, pela Secretaria de Comércio Exterior, trouxe embarques na segunda semana de outubro/23 em 91,2 mil toneladas, com média diária de 10,1 mil toneladas, 2,3% acima da média do mesmo mês no ano passado. O preço médio da tonelada exportada tem recuo, com valor médio em 2023 de US$ 4610,00, queda de 21,10%, frente ao mesmo período do ano passado.

