Preços do diesel, da gasolina e do gás de cozinha aumentam nesta quinta-feira

Os preços da gasolina, do diesel e o botijão de gás ficaram mais caros nesta quinta-feira (1º) com o início validade das novas alíquotas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Os novos valores foram anunciados em outubro de 2023 pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

O preço médio da gasolina em Mato Grosso do Sul passou para R$ 5,52 e o preço máximo para R$ 6,90, com a elevação da alíquota de R$ 0,15. O preço médio do diesel pode ultrapassar os R$ 6 e o preço médio chegar a R$ 7,45, com o acréscimo da alíquota da R$ 0,12.

Segundo o diretor-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, embora o estado tenha uma das mais baixas alíquotas do Brasil, o preço aumentou devido a condição fixa do ICMS. Lazarotto afirma que cada comerciante altera o preço final do produto e após as primeiras semanas o setor terá um cenário "palpável" do preço médio no estado.

A cabelereira, Claudia Nascimento, sentiu no bolso o aumento do preço. “Não entendo por que nossa gasolina é cara [...] no Paraguai está mais barato e nós que produzimos aqui, está mais caro”. Outra preocupação de Claudia é com seu trabalho. Com o aumento dos combustíveis, ela planeja aumentar o valor de seu serviço e teme perder clientes.

O coordenador de vendas, Hudson Lima se assustou ao chegar no posto de combustível. “É preocupante esse preço. [...] tudo aumenta, mas o salário não aumenta na mesma progressão”. Hudson ressalta o possível aumento no valor do frete, com o novo valor do diesel. “É o frete que movimenta a nossa economia, se ele aumentar o valor dos alimentos também vai sofrer o mesmo”, pontua o coordenador.