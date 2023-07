Preços futuros do milho registram movimentações negativas

A semana chega ao final com os preços futuros do milho do registrando movimentações negativas na bolsa brasileira (B3). As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 53,70 e R$ 62,83, mas acumularam leves ganhos semanais.

O vencimento julho/23 foi cotado à R$ 53,70 com queda de 1,56%, o setembro/23 valeu R$ 55,41 com desvalorização de 2,09%, o novembro/23 foi negociado por R$ 59,20 com perda de 1,78% e o janeiro/24 teve valor de R$ 62,83 com baixa de 1,60%.

No acumulado semanal, os contratos do cereal brasileiro acumularam altas de 0,47% para o julho/23, de 0,14% para o setembro/23, de 0,05% para o novembro/23 e de 0,85% para o janeiro/24, em relação ao fechamento do dia 30 de junho.

De acordo com a Bolsa Brasileira de Mercadorias a saca de milho encerrou a semana em Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste com a referência de valores em R$ 41 por saca de 60 quilos, queda de 1,20% nos últimos 30 dias. Já em Dourados e Maracaju a semana fechou em R$ 41,25 a saca de 60 quilos, queda de 0,60% em 30 dias.