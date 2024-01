Predominância de sol e variação de nebulosidade: Confira o tempo e temperatura nesta quinta-feira

Prepare o protetor solar e o guarda-chuva juntos, já que no verão as chuvas são muito recorrentes. Nesta quinta-feira (4), o sul-mato-grossense espera que alguns locais registrem acumulados de chuvas enquanto outros apenas um tempo nublado.

Para Campo Grande, a previsão é de uma mínima de 22°C e uma máxima que pode atingir os 30°C. Em Dourados, os termômetros começam marcando 21°C, chegando a 33°C ao longo do dia. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi iniciam com 20°C e alcançam 32°C nos horários mais quentes.

Continue Lendo...

No Bolsão, Paranaíba apresenta uma mínima de 22°C e uma máxima de 32°C, enquanto Três Lagoas varia entre 23°C e 34°C. Nas localidades de Coxim e Camapuã, na região Norte, as temperaturas começam em 22°C pela manhã, atingindo 31°C durante a tarde.

Em Corumbá e Aquidauana, no Pantanal, os termômetros iniciam o dia com 23°C, alcançando máximas de 30°C e 33°C, respectivamente. Já na região Sudoeste, Porto Murtinho registra a temperatura mais elevada do dia, oscilando entre 24°C e 35°C.