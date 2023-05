PREFCG Define empresa e prevê inicio de reforma na UBF no Cidade Morena

A Prefeitura de Campo Grande definiu a empresa que será responsável pela obra de reforma da Unidade de Saúde da Família Dr. Vicente Fragelli, no Cidade Morena. A expectativa é de que os trabalhos sejam iniciados em até 60 dias, conforme previsto no Edital.

Conforme o resultado do processo licitatório divulgado na edição desta sexta-feira (26) do Diário Oficial do município (Diogrande), a obra ficará a cargo da empresa Montenegro Construtora LTDA. O investimento previsto inicialmente no Edital é de R$ 216 mil.

O projeto contempla a readequação da estrutura física, incluindo as instalações elétricas, hidráulicas, telhado, fachada e áreas internas, seguindo as normas sanitárias vigentes.

Atualmente, a USF Cidade Morena é composta por duas equipes de saúde da família, com profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares , residentes, agentes de saúde e administrativos. A unidade é responsável pelo atendimento de mais de 8 mil pessoas.

Melhorias

Somente este ano, quatro unidades de saúde da família já foram revitalizadas pela Prefeitura, nos bairros: Aero Rancho, Arnaldo Estevão de Figueiredo, Jockey Club e Marabá. Está em andamento a revitalização do Complexo de Saúde Nova Bahia, que engloba a USF, o Centro Regional de Saúde e Distrito Sanitário, além da reforma completa da UPA Vila Almeida.

Nos últimos cinco anos, onze unidades de saúde foram inauguradas em Campo Grande nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor, Arnaldo Estevão Figueiredo, Aero Rancho Granja, Santa Emília e Jardim Presidente, sendo essas duas últimas entregues em 2022, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho. Outras 30 unidades foram ampliadas e reformadas.

*Com informações de Comunicação PREFCG