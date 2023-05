PREFCG oferece orientação para lideranças comunitárias

“Todos Juntos pelo Comunitário” A ação, coordenada pela Subsecretaria Municipal de Articulação Social e Assuntos Comunitários, visa auxiliar lideranças comunitárias na regularização de documentações essenciais para o pleno funcionamento das associações.

O evento será realizado nesta quinta-feira (25) na sede da Suasc, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.

O público-alvo são presidentes de bairros, presidentes de clubes, entidades sem fins lucrativos e associações de um modo geral, o mutirão composto por profissionais voluntários, das áreas contábil e jurídica, oferecerá de maneira gratuita, orientações sobre abertura, alteração, regularização e baixa de CNPJ, licenças como alvará junto ao Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, direcionamento básico necessário para solicitações de convênios e emendas, além de explicações a respeito de declarações de movimentação financeira ou patrimonial.

“Nós temos muitas entidades que não estão regularizadas e, por isso, da preocupação em deixar essas entidades aptas para receber convênios, fazer solicitações em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal, conscientizando da necessidade e oportunizando a essas lideranças as ferramentas necessárias para que possam realizar essas ações”, salientou o subsecretário municipal de Articulação Social e Assuntos Comunitários, Chiquinho Teles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos atendimentos específicos para os participantes do “Todos Juntos pelo Comunitário”, para os quais são aguardadas mais de duzentas lideranças de todas as regiões da cidade, a Suasc informa que na data do evento, os demais atendimentos estão mantidos e seguirão normalmente, bem como as solicitações feitas pelo WhatsApp Conecta Comunidade pelo 2020-1203.

A sede da Suasc fica localizada na rua 25 de Dezembro, 924 – 2° Andar.