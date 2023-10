Prefeita começa sofrer ataques pontuais de rival

A pouco menos de um ano das eleições municipais, o ex-governador Reinaldo Azambuja deixou a política de boa vizinhança de lado e passou a fazer ataques pontuais à administração da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP). Na convenção regional do PSDB, no sábado, quando foi reconduzido a presidente, Azambuja reafirmou a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira para concorrer à prefeitura e indicou a Adriane como principal rival a ser batida.

Ele criticou os problemas na assistência à saúde da população com abandono dos postos e falta iluminação pública nas praças e a na limpeza das ruas da cidade.

Azambuja disse que a cidade não está bem por culpa da prefeita Adriane Lopes. E se colocou à disposição para ajudar Beto para vencer as eleições em Campo Grande.

Azambuja aproveitou a convenção do PSDB para reafirmar não existir plano B no partido na disputa da prefeitura. O martelo está batido em cima do nome de Beto Pereira.

