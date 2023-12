Prefeita recusa ajuda do governo e prejudica comunidade do Mandela

No dia 16 de novembro, ao menos 67 dos 187 barracos da favela do Mandela, localizados na região norte da Capital, foram destruídos em incêndio de grandes proporções.

Por conta da comoção pública que se seguiu, campanhas de arrecadação de alimentos foram realizadas e as famílias atingidas pelo incêndio acabaram tendo algum alento.

A prefeita Adriane Lopes, por sua vez, mobilizou equipes do município para atender as famílias atingidas, ao mesmo tempo em que anunciou a liberação do aluguel social a essas pessoas, prometendo até aumentar o valor do benefício, hoje de R$ 500 mensais”.

A expectativa principal dos atingidos pelo incêndio é a de finalmente terem acesso à casa própria, sonho que daqui a 12 meses pode se tornar realidade, já que a prefeitura anunciou a construção de 100 moradias às famílias da Favela do Mandela.

O Governo do Estado também entrou no processo, anunciando a liberação de R$ 9 milhões para a construção das 87 casas para as famílias restantes. O dinheiro é proveniente de emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke.

Paralelamente, o governador Eduardo Riedel encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei (aprovado esta semana) isentando as famílias atendidas do pagamento de prestação pelos imóveis.

No entanto, a prefeita Adriane Lopes simplesmente dispensou a ajuda e, por conta disso, os contemplados com as unidades habitacionais terão de pagar as prestações do financiamento.

Por meio de ofício enviado à Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), a diretora-presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários de Campo grande, Maria Helena Bughi, dispensou a parceria com o Governo do Estado.

A justificativa é a de que num primeiro momento a prefeitura teria dinheiro para construir apenas 100 das 87 casas.

Mas como a prefeita Adriane Lopes conseguiu os recursos em sua totalidade, para erguer as 187 unidades habitacionais, desistiu formalmente da parceria. Por conta disso, os beneficiados com a moradia social terão de pagar as parcelas do financiamento.

