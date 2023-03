Prefeitura abre curso gratuito de vendas

A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) está com inscrições abertas para o curso de vendas, dos dias 20 a 24 de março, em Campo Grande. O conteúdo aborda noções básicas de vendas, e traz conhecimentos teóricos e práticos da profissão.

Gratuitas. as aulas ocorrem no período matutino, das 8h às 11h30, na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech.

Alguns dos temas abordados nas aulas são técnicas de vendas diretas e online, expressão corporal, testes de personalidade, linguagem verbal e não verbal, rotinas e vendas encenadas. Serão 50 vagas para pessoas que já empreendem e querem maximizar as vendas e também para quem pretende iniciar um novo empreendimento.

Para mais informações e inscrições, o telefone é (67) 3314-3577 ou WhatsApp (67) 99302-5275.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande