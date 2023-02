Prefeitura abre inscrições para curso de higiene e manipulação de alimentos

A Prefeitura de Campo Grande oferece 50 vagas para o curso de Higienização e Manipulação de Alimentos. As aulas serão ministradas dos dias 27 de fevereiro a 03 de março, na sede da Sejuv localizada na Rua 25 de dezembro, 924 – 3º andar, Edifício Marrakech.

O objetivo é ensinar práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos profissionais que trabalham com alimentos desde a escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor.

Os interessados podem fazer as inscrições gratuitas, pelo contato (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275.

*Com informações da Secretaria Municipal da Juventude