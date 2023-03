Prefeitura abre inscrições para locação social de imóveis

Dos dias 2 a 31 de março, populares podem se inscrever no programa “Locação Social” da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf). Os imóveis disponíveis estão nas regiões urbanas do Segredo, Imbirussu, Anhanduizinho, Lagoa, Prosa e Bandeira.

O objetivo é chegar às famílias que ainda não foram sorteadas em programas habitacionais e que têm dificuldades em custear aluguéis. De acordo com a Prefeitura, são mais de 42 mil pessoas à espera de uma oportunidade em sorteios de moradia social. O programa está previsto pela a Lei Municipal n. 6.592, de 06 de julho de 2021, e Decreto n. 15.167, de 24 de março de 2022.

Pioneiro no Mato Grosso do Sul, o projeto "Locação Social" forma um parque residencial de locação acessível por meio da promoção da oferta, da requalificação de imóveis parados, da aquisição, da produção e do aproveitamento de imóveis vagos e ociosos.

As famílias que se enquadrarem nos requisitos do programa irão pagar um valor de até 50% do aluguel, sem ultrapassar R$ 1.200,00 mensal.

Inscrição

A inscrição deve ser realizada no site da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) ou na sede da Amhasf, localizada na Travessa Íria Loureiro Viana, n. 415, Vila Oriente, nesta Capital, das 8h às 17h, independente do recolhimento de qualquer valor.

Os requisitos do programa de são: a famílias possuir renda familiar mensal bruta entre 1 (um) e 3 (três) salários mínimos;

Não ser proprietário, promitente comprador, permissionário, promitente permissionário de direitos de aquisição, usufrutuário ou arrendatário de outro imóvel;

Não ter sido contemplada, em caráter definitivo, por programas habitacionais públicos;

Estar cadastrada no Cadastro Geral da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf).

É admitido o atendimento para famílias com renda familiar mensal bruta superior a 3 (três) salários mínimos, limitada a 5 (cinco) salários mínimos, desde que a renda per capita não exceda 1 (um) salário mínimo.

A seleção do público em geral obedecerá a ordem de cadastramento (data e hora). Dúvidas e outros esclarecimentos devem ser solucionados diretamente na sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, de segunda a sexta, das 08:00 às 17:00h.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande