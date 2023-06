Prefeitura abre licitação para fibra óptica na região central da capital

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande desta segunda-feira (12), a abertura do processo de licitação para a contratação de empresa para a implantação de fibra óptica e tecnologia da informação na região central de Campo Grande e na Rua Rui Barbosa.

A licitação é aberta a todos os concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que financia o Programa. As análises e avaliações das propostas serão regidas pelas políticas de aquisição de bens e obras financiadas pelo Banco.

Para financiar o programa Viva Campo Grande II, o município de Campo Grande firmou um contrato de empréstimo com o BID no valor de US$ 56 milhões. Para a instalação da fibra óptica, serão gastos R$ 11 milhões.

O projeto de Tecnologia da Informação prevê a instalação de mais de 27 km de fibra óptica no quadrilátero central (mais de 100 quadras) e Rua Rui Barbosa, além de 75 câmeras de videomonitoramento na área central e 43 na Rui Barbosa. Também serão instaladas 10 câmeras nas estações de embarque e desembarque (duas em cada estação). Essa tecnologia vai permitir que os semáforos sejam conectados por fibra óptica, garantindo mais agilidade no trânsito, e o acesso gratuito via wifi para toda a população. Já as câmeras de videomonitoramento vão ajudar na segurança em toda a região.